Fece lavare l'auto dal bidello, preside pronta a cambiare sede

Ci sono sviluppi in una vicenda che dalla Lombardia fece discutere l’intero paese: fece lavare l’auto dal bidello ed ora una preside pronta a cambiare sede.

Da quanto si apprende infatti la dirigente scolastica Tecla Fogliata sarebbe in procinto di subire un trasferimento. I media parlano di “voci di corridoio” quindi la faccenda è da prendere con molle chilometriche, anche perché, come scrive Il Giorno, “le autorità competenti mantengono il massimo riserbo”.

Fece lavare l’auto dal bidello, nuova sede?

Dal liceo Arnaldo Brescia trapela però la voce per cui la vicenda iniziata il 13 ottobre scorso con la richiesta della preside al collaboratore Gerardo Petruzzelli di pulire il vetro della macchina starebbe er sfociare in una decisione interna.

Secondo Petruzzeli quello fu un ordine, secondo la Fogliata un atto liberamente compiuto dietro sollecito implicito ed amichevole.

La possibile destinazione del “Copernico”

La preside potrebbe essere trasferita al “Copernico”, dopo le proteste messe in atto dagli studenti per quell’episodio. Il Giorno spiega che “il 15 gennaio potrebbero arrivare le risposte definitive, con le eventuali misure prese dell’ufficio scolastico regionale rispetto alla dirigente Fogliata e quelle dell’ufficio scolastico territoriale verso il personale scolastico, in base alla relazione dell’ispezione avviata dopo i fatti di ottobre”.