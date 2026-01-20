Federica Brignone torna a sciare in Coppa del Mondo dopo 300 giorni

Il mondo dello sci è in fermento per il ritorno di Federica Brignone, la campionessa valdostana che, a distanza di quasi 300 giorni dall’incidente subito in Val di Fassa, è tornata a competere in Coppa del Mondo. La sua partecipazione allo slalom gigante di Kronplatz ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, tutti curiosi di vedere come si sarebbe comportata dopo un lungo periodo di riabilitazione.

Un rientro sorprendente

Brignone ha affrontato la prima manche con il pettorale numero 13, chiudendo a una distanza di 1”18 dalla leader della gara, la svedese Sara Hector. La prestazione dell’azzurra è stata sorprendente, considerando il gravissimo infortunio che l’aveva tenuta lontana dalle piste per così tanto tempo. La giornata non è stata altrettanto fortunata per Sofia Goggia, che, partita con il numero 12, è uscita dopo poche porte, rendendo ancora più evidente il valore della prova di Federica.

La gioia di tornare in pista

Intervistata da RaiSport, Federica Brignone ha condiviso le sue emozioni: “Ero ansiosa, ma nonostante le incertezze iniziali, dopo il primo intermedio ho ritrovato una certa fluidità. Con l’adrenalina che scorre, il dolore si fa meno sentire. Sono davvero felice di essere tornata e di aver potuto testare la mia condizione”. Questa affermazione dimostra la determinazione della sciatrice, che ha saputo affrontare la pressione del rientro con grande coraggio.

Le parole del presidente del Coni

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha voluto esprimere la sua ammirazione per il rientro di Brignone. “È stata un’emozione rivederla in pista. Ha dimostrato professionalità e determinazione, riuscendo a isolarsi dalle pressioni in un momento così delicato. Non molti avrebbero scommesso su una simile prestazione dopo un infortunio di tale gravità”. Queste parole testimoniano la stima e la fiducia che il mondo dello sport ripone nella campionessa.

Il contesto delle competizioni

Il gigante di Plan de Corones, oltre a rappresentare un’importante occasione per Federica, è anche un appuntamento cruciale per la squadra italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La competizione assume un significato particolare per gli atleti, che cercano di trovare il ritmo e la forma giusta in vista dell’evento olimpico. La pista Erta è un tracciato noto per le sue difficoltà, ma anche per le soddisfazioni che ha regalato a Brignone in passato.

Le sfide di Sofia Goggia

Accanto a Federica, anche Sofia Goggia torna a competere con l’intento di riscattarsi dopo alcune settimane difficili nelle discipline veloci. Il gigante a Kronplatz rappresenta per lei un’opportunità per ritrovare fiducia e solidità, elementi fondamentali per affrontare al meglio le prossime gare e, ovviamente, le Olimpiadi. La competizione si preannuncia quindi ricca di emozioni e aspettative per entrambe le atlete.

Conclusione e aspettative future

Il rientro di Federica Brignone non è solo un evento sportivo, ma anche un simbolo di resilienza e determinazione. La sua prova a Kronplatz ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile tornare a competere ai massimi livelli. Con la mente rivolta verso le Olimpiadi, Federica e Sofia rappresentano un vanto per il nostro Paese e un esempio per tutti coloro che affrontano sfide difficili nella vita. Non ci resta che augurare a entrambe il meglio per le prossime gare e seguire con entusiasmo il loro percorso.