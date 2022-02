Federica Calemme all’Isola dei Famosi con Gianmaria? La risposta

Federica Calemme ha confessato se parteciperebbe all'Isola dei Famosi in compagnia di Gianmaria Antinolfi.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6 Federica Calemme ha confessato cosa si starebbe augurando per il futuro e, soprattutto, se prima o poi deciderà di prendere parte a Temptation Island o all’Isola dei Famosi in compagnia del fidanzato, Giamaria Antinolfi.

Federica Calemme e Gianmaria

Tutto sembra procedere liscio come l’olio per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi dopo la fine della loro avventura al GF Vip 6 e la modella ha confessato che in futuro non le dispiacerebbe vivere una nuova avventura tv all’Isola dei Famosi proprio in compagnia del fidanzato. Discorso diverso invece per quanto riguarda Temptation Island, a cui a quanto pare Federica Calemme non sarebbe decisa a partecipare per proteggere la sua vita privata.

“Se farei un altro reality? Perché no? Potrebbe essere anche interessante giusto? Questa volta però preferirei vivere questa esperienza dall’inizio. “L’Isola dei famosi” è sicuramente più complicato ma anche più dinamico rispetto al “Grande Fratello”, ha confessato, e ancora: “Temptation Island con Gianmaria? No, direi quello assolutamente no dai. Il mio privato vorrei che rimanesse tale e pertanto meglio tenere fuori certe dinamiche dalla televisione.”

La storia con Gianmaria

Nonostante i dubbi nutriti inizialmente, Federica Calemme sembra aver finalmente trovato la serenità accanto a Gianmaria, su cui ha affermato: “Adesso mi godo la mia storia.

Credo nel destino e ciò’ che è destinato a te prima o poi arriva. E’ arrivato Gianmaria che ha saputo sorprendermi ma soprattutto comprendere i miei tempi. Non ci siamo lasciati un attimo da quando siamo usciti e ci vediamo sempre. Stiamo vedendo di andare a vivere insieme”.

La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i fan di Gianmaria e Federica sperano proprio di sì ma sono anche in molti a chiedersi se l’imprenditore riuscirà a mettere fine alla sua fama di latin lover.