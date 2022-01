Federica Calemme: “Gianmaria? Non sono presissima”

Federica Calemme ha confessato di non essere particolarmente presa da Gianmaria Antinolfi al GF Vip 6.

Nella casa del Grande Fratello Vip Federica Calemme ha svelato di non provare sentimenti forti nei confronti di Gianmaria Antinolti, che ha baciato in diretta tv.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

Nonostante si siano scambiati un bacio sulle labbra a favore delle telecamere, Federica Calemme ha svelato che al momento non sarebbe particolarmente presa da Gianmaria Antinolfi, che al contrario ha manifestato un discreto interesse nei suoi confronti.

Chiacchierando con Giacomo Urtis, la modella ha dichiarato: “Con Gianmaria non sono presissima che dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore: ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la tazza e l’acqua.. E quindi mi sono un po’ più lasciata andare”, ha ammesso.

Federica Calemme: il fidanzato

In queste ore è anche emerso che Federica Calemme abbia un misterioso corteggiatore pronto ad attendere il suo ritorno fuori dalla casa.

I due non sarebbero fidanzati, ha specificato la modella, ma avrebbero una liaison che, a suo avviso, sarebbe promettente. “Ci conosciamo da poco, sono entrata da single anche se fuori con lui c’è stata molta passione e sentimento, ma ci siamo detti: vedremo una volta finito il Grande Fratello“, ha dichiarato. Gianmaria riuscirà a farle cambiare idea?

Federica Calemme: Gianmaria e Sophie

Quando Federica Calemme ha varcato la soglia del GF Vip l’imprenditore ha smesso quasi subito di pensare a Sophie Codegoni, che nel frattempo sembra aver sviluppato un rapporto speciale verso Alessandro Basciano.

Almeno una delle liaison sbocciate all’interno della Casa sarà destinata a durare? In queste ore è atteso sempre di più l’ingresso di Delia Duran all’interno della Casa e sembra proprio che a lei sarà affidato un ruolo speciale che riguarderà anche Sophie e Basciano.