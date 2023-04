Federica Carta, ex cantante di Amici, sbarca su OnlyFans e cambia look: è quasi irriconoscibile.

I fan di Federica Carta sono rimasti a bocca aperta: la cantante ha aperto un profilo su OnlyFans e ha completamente stravolto il suo look.

Federica Carta sbarca su OnlyFans e cambia look

Federica Carta è sbarcata su OnlyFans: no, non è uno scherzo. La cantante ha deciso di aprire un profilo sulla nota piattaforma di contenuti per adulti, ma non ha alcuna intenzione di condividere scatti o video bollenti. OnlyFans, infatti, non ospita solo account di persone che vogliono vendere il proprio corpo, ma anche quelli di coloro che vogliono monetizzare in qualche altro modo.

L’annuncio di Federica Carta

La Carta ha annunciato:

“Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”.

Federica Carta: nuovo look per l’ex di Amici

Federica non è solo sbarcata su OnlyFans, ma ha anche stravolto il suo look. “Ho messo col passato un punto e virgola“, ha scritto su Instagram presentandosi con i capelli biondo platino. Il nuovo singolo di Carta, come annunciato da lei stessa, uscirà il 21 aprile 2023.