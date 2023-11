Federica Pellegrini e Matteo Giunta pronti a diventare genitori: "Momento bellissimo, ecco quando nascerà"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono a dir poco entusiasti per l’arrivo della loro prima figlia e al settimanale Chi hanno svelato alcuni retroscena su questo particolare periodo delle loro vite.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l’arrivo della prima figlia

Tra Natale e Capodanno, Federica Pellegrini dovrebbe dare alla luce la sua prima figlia e, nella sua ultima intervista a Chi insieme a suo marito Matteo Giunta, l’ex nuotatrice ha svelato alcuni dettagli su questo periodo magico della loro vita.

“È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro. L’arrivo della piccola sposterà di molto gli equilibri all’interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo, ma penso che anche quella sarà una parte importante e piacevole della nostra crescita. Se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bambina. Per il resto sarà tutta una scoperta. È ovvio che me la sono immaginata, ma so anche che diventare genitori è un’esperienza magnifica e magnificamente difficile: voglio vivermela il più serenamente possibile e cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo”, ha dichiarato Matteo Giunta, che non ha mai smesso di starle accanto neanche per un secondo. Al momento i due non hanno ancora svelato quale sia il nome scelto per la figlia, e in tanti non vedono l’ora di scoprirlo.