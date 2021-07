Chi è Matteo Giunta, il fidanzato di Federica Pellegrini: la curiosità che non tutti sanno

Matteo Giunta è l'allenatore e il fidanzato di Federica Pellegrini. Tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Dal 2018 Federica Pellegrini sarebbe legata a Matteo Giunta, suo allenatore, anche se i due non hanno mai confermato pubblicamente la notizia.

Federica Pellegrini: chi è Matteo Giunta

Classe 1982 e originario di Pesaro, Matteo Giunta è l’allenatore di Federica Pellegrini dal 2013 e nel 2018 i due si sono presentati per la prima volta insieme ad una serata di gala in qualità di coppia (anche se non hanno mai parlato apertamente della loro liaison).

Per la campionessa si tratterebbe della prima storia d’amore importante dopo la relazione lunga e travagliata con Filippo Magnini (con cui oggi non avrebbe mantenuto alcun rapporto). Lo stesso Giunta sarebbe proprio il cugino di Magnini, e in passato è stato anche il suo allenatore e quello del campione russo Evgeny Korothyskin. Con Giunta al suo fianco la Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019.

Secondo indiscrezioni Federica Pellegrini e Matteo Giunta sarebbero intenzionati a convolare a nozze, ma per il momento la campionessa non ha rotto il silenzio in merito alla liaison né ha parlato pubblicamente della sua vita privata.

Federica Pellegrini: la storia con Filippo Magnini

Dal 2011 al 2017 Federica Pellegrini è stata legata al collega Filippo Magnini. La stessa nuotatrice avrebbe messo fine alla sua storia con Magnini che ha sempre confessato di voler costruire insieme a lei una famiglia: “E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti.

Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato”, ha dichiarato Magnini, e ancora: “Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”. I due, dopo un breve riavvicinamento, si sono detti definitivamente addio.

Federica Pellegrini: Tokyo 2020

Durante le olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini ha conquistato la quinta finale conscutiva nei 200 metri in stile libero, impresa storica che nessun’altra nuotatrice aveva raggiunto prima di lei. In passato la campionessa ha ottenuto ben 11 record mondiali e dal 2009 detiene quello dei 200 sl in 1’52”98. È la prima donna al mondo sul podio nella stessa gara (i 200 sl) per 8 edizioni consecutive e la prima ad aver infranto il muro dei 4’ nei 400 sl (3’59”15, ora record europeo).