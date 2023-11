Federica Pellegrini e Matteo Giunta pronti a diventare genitori: "Prove generali"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono più felici che mai perché, molto presto, diventeranno genitori per la prima volta. Sui social i due si sono mostrati mentre svolgevano “i preparativi” per l’arrivo della loro prima figlia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: le prove generali

Tra le Feste di Natale e Capodanno, Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno genitori per la prima volta e nelle ultime ore la Divina e l’allenatore si sono mostrati mentre provavano per la prima volta una carrozzina acquistata per la figlia. “Prove generali”, ha scritto Federica Pellegrini che, da quando è rimasta incinta, non ha perso occasione per aggiornare i fan sulle sue condizioni e sull’imminente arrivo di quella che sarà la sua prima figlia. Lei e Matteo Giunta sono più felici che mai per questa importante novità e, benché la notizia sia di dominio pubblico, hanno cercato di vivere con riserbo questo momento così delicato.

“Era il nostro sogno, era quello che speravamo: volevamo allargare la famiglia appena creata. Abbiamo atteso parecchio per l’annuncio, quando lo abbiamo detto ero già incinta da oltre 4 mesi. Volevamo cercare di vivere tutto più normalmente possibile, lo abbiamo tenuto nascosto finché è stato possibile”, ha dichiarato l’ex campionessa.