Federica Pellegrini, i retroscena sulla gravidanza: quando nascerà la figlia e il nome

Ospite a Verissimo Federica Pellegrini ha svelato alcuni retroscena sulla sua prima gravidanza.

Federica Pellegrini: la gravidanza

Lo scorso luglio Federica Pellegrini ha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia e a seguire, ospite a Verissimo, ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza. La Divina ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle questioni relative l’arrivo della sua prima bambina e, al momento, ha preferito non svelare quale sia il nome scelto (ma suo marito, in collegamento col programma, ha rivelato che lo avrebbero già scelto). La bambina dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno, e l’ex nuotatrice ha affermato di aver scelto il parto in acqua:

“Farò il parto in acqua perchè è un ambiente per me naturale”, ha ammesso, mentre sull’annuncio della sua gravidanza ha detto: “Annunciarlo… abbiamo tergiversato molto. Volevamo tenerlo nascosto più possibile per molti fattori, poi abbiamo messo insieme i campionati del mondo dove sapevo poteva cadere il mio record del mondo così avevamo preparato l’annuncio della gravidanza nel modo più ironico che potevamo”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo della sua prima figlia e si chiedono se lei e Matteo Giunta sveleranno ulteriori particolari sull’arrivo della loro prima figlia.