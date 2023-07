Federica Pellegrini annuncia la gravidanza: "Aspetta una bambina"

Federica Pellegrini ha annunciato via social di essere in dolce attesa e secondo indiscrezioni lei e Matteo Giunta avranno una figlia femmina.

Federica Pellegrini annuncia la gravidanza

Con un simpatico video via social, Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta per la prima volta. L’ex campionessa si è mostrata in compagnia del marito Matteo Giunta e facendo le congratulazioni a Mollie O’Callaghan, che nelle scorse ore le ha strappato il record del mondo alla finale dei 400 stile libero, ha scritto: “Gara pazzesca. Una delle migliori che abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirvi qualcosa”, e ancora (mostrando la pancia): “Ce lo riprenderemo!”.

Sui social in tanti hanno dunque compreso che la campionessa fosse finalmente in attesa del suo primo bebè e le hanno fatto le congratulazioni via social. Secondo i rumor in circolazione lei e Matteo Giunta sarebbero in attesa di una figlia femmina, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme. Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più e non vedono l’ora di conoscere ulteriori retroscena sulla vicenda. Lo scoop era stato lanciato nei giorni scorsi da Chi e finora la campionessa non sembrava intenzionata a confermarlo pubblicamente. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?