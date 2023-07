Federica Pellegrini è davvero incinta? La conferma in un biglietto

Federica Pellegrini aspetta il suo primo figlio? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete a causa della foto di un pancino sospetto sfoggiato dall’ex nuotatrice.

Federica Pellegrini incinta: l’indiscrezione

Bebè in arrivo per Federica Pellegrini e Matteo Giunta? La foto di un pancino sospetto da parte dell’ex nuotatrice ha fatto insospettire i fan dei social, e a seguire un biglietto a lei lasciato dal marito Matteo Giunta ha fornito ulteriori indizi in merito al gossip. “Amori miei, buongiorno. Torno presto”, era scritto nel messaggio che Federica Pellegrini ha condiviso via social per la gioia dei fan. In tanti non vedono l’ora di sapere se emergeranno ulteriori dettagli in merito alla questione e se davvero la Divina confermerà presto l’arrivo di un bebè.

In passato l’ex fidanzata di Filippo Magnini non ha nascosto che le sarebbe piaciuto presto avere un figlio, e aveva affermato: “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?