Giorni difficili per Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice sta vivendo un lutto che non si aspettava, che fa fatica ad accettare. Il messaggio di addio, affidato ai social, è commovente.

Federica Pellegrini in lutto: l’addio commuove i fan

Federica Pellegrini ha condiviso con i fan una perdita che le sta lacerando il cuore. Un lutto che non si aspettava di vivere, almeno non in questo momento così felice della sua vita. La campionessa ha detto addio ad una persona che ha seguito tutte le fasi della sua vita: da bambina a donna. Stiamo parlando di Giovanni Barchetti, storico gelataio di via Eleonora Duse, a Roma.

La dedica di Federica a Giovanni

A didascalia di una foto che la ritrae nella gelateria, stretta al braccio di Giovanni, Federica Pellegrini ha scritto:

“E’ difficile da accettare Gio’!! Sei e sarai sempre nel mio cuore. Mi hai vista bimba, adolescente in guerra con il mondo, donna e poi quasi mamma… e il tuo gelato mi ha sempre guarito l’anima… ma forse non era il gelato… eri tu. Roma non sarà la stessa senza di te…”.

Un messaggio pieno d’affetto, commovente, che dimostra il bene che la campionessa ha voluto al signor Barchetti.

Chi era Giovanni Barchetti?

Giovanni Barchetti, storico gelataio del quartiere Parioli, è morto all’età di 83 anni. Originario delle Marche, aveva inaugurato l’attività di via Eleonora Duse nel lontano 1958. Non era sposato e non aveva figli.