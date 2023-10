Federica Pellegrini mostra il pancione via social: la foto conquista i fan

Federica Pellegrini sarà presto mamma della sua prima figlia e, ora che è entrata nel terzo trimestre, attraverso i social ha voluto concedere ai fan una foto del suo pancione.

Federica Pellegrini: la foto del pancione

Federica Pellegrini è al settimo cielo per l’arrivo della sua prima figlia e sui social non perde occasione per raccontare ai fan dettagli e retroscena legati a questo magico periodo. Ora che è entrata nel terzo trimestre di gravidanza, l’ex nuotatrice si è anche concessa un tenero selfie allo specchio in cui ha mostrato per la prima volta le tenere curve a lei donate dalla gravidanza. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo della sua prima figlia, e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione.

La bambina dovrebbe nascere tra le feste di Natale e Capodanno, ma al momento non è dato sapere quale sarà il nome scelto per lei dai genitori e quale sia l’ospedale scelto per il parto.

Federica Pellegrini si è limitata a dire a Verissimo: “Il test lo abbiamo fatto insieme dopo un ritardo di quasi una settimana. Però poi è andato lui a vederlo, è tornato con un sorriso a 360 denti e da lì è iniziato tutto”.