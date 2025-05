Il gesto di Federica Petagna

La recente decisione di Federica Petagna, ex concorrente del Grande Fratello, di mettere in vendita su Vinted le infradito ricevute in omaggio all’interno della Casa ha suscitato un acceso dibattito. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, sollevando interrogativi e critiche da parte del pubblico.

Ma quali sono le vere motivazioni dietro questo gesto?

Le spiegazioni di Federica

In un’intervista rilasciata a Pamela Petrarolo durante la sua rubrica “L’Angolo Malala”, Federica ha chiarito che su Vinted non è possibile caricare oggetti senza un prezzo. Pertanto, ha dovuto necessariamente indicare un costo, seppur simbolico. Ha scelto di vendere le infradito a 4,99 euro, affermando di voler offrire un pezzo del suo percorso nel reality a chi fosse interessato.

Reazioni e ironie

La scelta di Petagna ha scatenato reazioni contrastanti. Mentre alcuni la difendono, sottolineando la sua trasparenza e il desiderio di condividere un ricordo del programma, altri la criticano per aver messo in vendita un oggetto ricevuto gratuitamente. Pamela Petrarolo ha anche ironizzato sulla possibilità che Federica potesse tatuarsi le infradito, aggiungendo un tocco di leggerezza alla conversazione. Petagna ha risposto che ha recentemente fatto un nuovo tatuaggio, dimostrando di avere un buon senso dell’umorismo.

Un amore che cresce

Oltre alla questione delle infradito, l’intervista ha toccato anche la vita privata di Federica. La gieffina ha rivelato che la sua relazione con Stefano sta andando a gonfie vele, con entrambi sempre più innamorati. Questa parte della conversazione ha mostrato un lato più personale di Federica, che sembra aver trovato un equilibrio tra la sua vita pubblica e quella privata.

Un evento da non perdere

Infine, Federica ha parlato di un evento imminente al Teatro Olimpico di Roma, rivelando però di non essere sicura di poter partecipare a causa di un malessere. Questo dettaglio ha aggiunto un ulteriore strato di umanità alla sua figura, mostrando che, nonostante la notorietà, anche lei affronta momenti di difficoltà.