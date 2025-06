“Chi l’ha Visto?” è lo storico programma di Rai 3 che si occupa della ricerca delle persone scomparse e dei principali casi di cronaca nera ma, chi condurrà il programma al posto di Veronica Sciarelli? E’ le stessa a rispondere a questa domanda.

Chi l’ha visto?: Veronica Sciarelli lascia la conduzione?

Senza dubbio “Chi l’ha visto?” è uno dei programma tv più seguiti.

La padrona di casa, Veronica Sciarelli, è molto amata dal pubblico ma, prima o poi, dovrà lasciare la conduzione del programma di Rai 3. Nel corso di una intervista a Vanity Fair, la Sciarelli ha però rassicurato sulla prossima stagione: “il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo. Sarà difficile lasciare, ma è giusto che sia così. Mi troverà qualcos’altro da fare, magari diventerò campionessa di rollerblade.” Ma, quando lascerà, chi prenderà il suo posto? Ecco cosa ha risposto la giornalista.

Federica Sciarelli: ecco chi prenderà il suo posto a Chi l’ha visto?

Come abbiamo appena visto, Veronica Sciarelli il prossimo anno è confermata alla conduzione di “Chi l’ha visto?” ma, quello dopo, potrebbe lasciare. Nel caso, chi prenderebbe il suo posto? Nell’intervista a Vanity Fair, la giornalista ha risposto così: “dopo di me Chi l’ha Visto? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso.”