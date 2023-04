Federico Fashion Style contro Selvaggia Lucarelli: "Senza cuore, ecco cosa faceva a Ballando"

Attraverso i social Federico Fashion Style ha scagliato una frecciatina contro Selvaggia Lucarelli.

Federico Fashion Style contro Selvaggia Lucarelli

Tra Federico Fashion Style e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue e in queste ore l’hair stylist ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro la giornalista, che ha avuto modo di conoscere durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

“Stai guardando la sua foto? Non è come la vedi qui, è tutto filtro. Ti avvicini alla fotografia, ma è un filtro… Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo non ha cuore questa donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti. Alla fine Ballando con le Stelle è uno show dove si impara a ballare. Io tutti i giorni facevo cinque o sei ore di prove”, ha affermato, e ancora: “A lei non importava se io ballavo bene o meno, lei voleva soltanto sapere della mia vita, delle cose per creare un po’ di rumore. Poi è normale, la tv è fatta anche di questo. A me non importava nulla, ma quest’anno Iva Zanicchi l’ha massacrata. Lei è una donna di 85 anni e stava lì per ballare. Secondo me ci vuole un po’ di rispetto per le persone”.

L’hair stylist ha anche smentito di aver preso un cachet da capogiro per il suo coming out a Verissimo (per cui, a suo dire, avrebbe percepito un compenso normale). Selvaggia Lucarelli replicherà alle sue parole?