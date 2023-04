Federico Fashion Style: la foto con i genitori e la frecciata all'ex

Federico Fashion Style ha postato sui social una foto in compagnia dei suoi genitori e si è scagliato contro la sua ex.

Federico Fashion Style ha condiviso sui social una rara foto in cui è ritratto in compagnia dei suoi genitori e non ha mancato di scagliare una frecciatina contro la sua ex, Letizia Porcu.

Federico Fashion Style: la frecciatina contro l’ex

Federico Fashion Style ha condiviso sui social una rara foto in cui è ritratto in compagnia di suo padre e di sua madre, che gli sarebbero rimasti accanto nell’ultimo periodo per lui particolarmente difficile, ossia quello della separazione dalla madre di sua figlia, Letizia Porcu. Nel messaggio dedicato ai genitori l’hair stylist dei vip ha scagliato quella che sembrerebbe essere una frecciatina contro la sua ex.

“Era tanto che non sorridevo più, ho ricominciato a farlo, ma stavolta solo con persone che non ti tradiranno mai, che non ti pugnaleranno mai alle spalle e che non ti faranno mai il doppio gioco per interessi! La mia famiglia, il mio unico rifugio. Mamma & Papà”, ha scritto il volto tv.

Lui e Letizia Porcu si sarebbero lasciati nel peggiore dei modi e da mesi i due avrebbero in atto una lite per via del tempo trascorso con la figlia (rimasta a vivere con la madre). Federico Fashion Style si è più volte scagliato pubblicamente contro la sua ex.