Federico Fashion Style in guerra con la ex. Sulla figlia: "Sono un padre, ho gli stessi diritti"

Citofona a casa dell'ex compagna Letizia Porcu, ma non trova nessuno: la Pasqua turbolenta di Federico Lauri

Bocciate le vacanze pasquali di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il parrucchiere citofona a casa dell’ex compagna Letizia Porcu per vedere sua figlia Sophie Maelle, ma nessuno gli apre e lui va dai carabinieri.

Lo sfogo su Instagram

Nella giornata di ieri, domenica 9 aprile 2023, il parrucchiere dei vip ha rivelato di aver trascorso il pranzo di pasqua da solo «per scelta», con l’intenzione di festeggiare poi «insieme alla bimba», sua figlia appunto. Ma qualcosa è andato storto. Arrivato sotto casa dell’ex compagna per vedere la piccola, al citofono non gli avrebbe risposto nessuno. Da lì, la decisione di andare dai carabinieri: «Sono un padre, ho gli stessi diritti» ha spiegato così una mossa tanto estrema. E ha continuato: «Ci sono stato alla Befana, stessa storia. Ora a distanza di mesi ci torno per Pasqua» ha aggiunto Federico, immortalandosi di fronte alla caserma.

Il consiglio ai suoi follower

Preso dalla rabbia del momento, Federico ha espresso un vero e proprio monito a tutti i suoi seguaci su Instagram: «Attenzione prima di fare scelte di vita. Vi consiglio di contare fino ad un milione. Fidatevi di chi si sta prendendo una malattia» ha commentato. Qualche ora dopo, il parrucchiere ha condiviso foto in diretta insieme alla bambina, lasciando intendere l’inizio della loro giornata insieme, tra macchinine a scontro e palloncini. Federico Lauri e Letizia Porcu si sono lasciati lo scorso autunno, dopo diciassette anni d’amore e una figlia nata via inseminazione artificiale. Un addio tormentato, che non sta risparmiando accuse reciproche.