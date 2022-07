Federico Fashion Style replica alle critiche per i prezzi alti del suo salone: lo sfogo

Federico Fashion Style ha replicato alle critiche a lui rivolte per via dei prezzi alti del suo salone di bellezza.

Spesso Federico Fashion Style è finito al centro delle cronache per via dei prezzi alti del suo salone di bellezza e lui stesso ha deciso di replicare contro chi gli muova questo genere di critiche.

“Sono dell’idea che quando qualcuno si mette in vista, è giusto accettare sia commenti positivi che negativi. Però ci siamo andati a informare sul listino prezzi dei parrucchieri concorrenti e devo dire che voi parlate tanto del mio listino, ma i miei sono prezzi normali”, ha dichiarato l’hair stylist dei vip, e ancora: “Ci sta che se uno vuole fare una trasformazione pazzesca – entra con i capelli corti così e vuole uscire con i capelli lunghi fino ai piedi – è normale che ha un costo.

Ma le cose normali hanno prezzi molto più bassi di tanti parrucchieri che sparlano di me e fanno i fighi (…) Prima di parlare contate fino a 10, che avete i prezzi più alti dei miei e oltretutto i vostri saloni hanno caschi Anni 90. Ma ammodernatevi!”.

In passato la polizia era stata costretta a fare un controllo al salone di bellezza di Federico Lauri (dopo un esposto del Codacons) e Lauri era stato costretto a pagare una salatissima multa per via dei prezzi poco “chiari” del suo salone.

L’hair stylist aveva replicato con un comunicato condiviso via social in cui aveva spiegato come tutti i prezzi fossero correttamente esposti, con tanto di preventivi personalizzati.