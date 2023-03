Federico Moccia, dopo aver annunciato di essersi laureato con una tesi su se stesso e Jack London, è stato sommerso di critiche. Lo scrittore e regista ha rotto il silenzio, replicando alle accuse.

Nei giorni scorsi, Federico Moccia ha annunciato di essersi laureato in Lettere moderne con una tesi su se stesso e Jack London. La polemica è partita in un lampo, con tante persone che l’hanno accusato di essersi paragonato al ‘collega’. Intervistato dall’Adnkronos, lo scrittore e regista ha rotto il silenzio:

Moccia è dispiaciuto per le critiche, arrivate soltanto da persone che non hanno letto la sua tesi di laurea. Federico ha voluto raccontare anche un aneddoto su se stesso:

“Una volta sono entrato in una farmacia per comprare delle aspirine e la commessa mi ha detto: ‘Lei è Moccia? Non mi sono piaciuti i suoi libri’. Allora per curiosità le ho domandato: ‘ma quale in particolare non le è piaciuto?’, e lei mi ha risposto: ‘No, no, non li ho letti’. Ecco, ho sorriso ma io non potrei mai fare una critica senza sapere di cosa sto parlando”.