Federico Nicotera e Carola si sono lasciati?

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore tra i fan di Uomini e Donne. Ad allarmare i seguaci è stata soprattutto una storia ambigua condivisa dall’ex tronista.

Qualche giorno fa, Federico Nicotera e Carola Carpinelli hanno annunciato una crisi in corso. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno chiesto un po’ di rispetto per il momento difficile, poi sono scesi nel silenzio. “Con Carola stiamo attraversando un periodo un po’ così. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo però è un momento difficile, particolare, quindi spero che capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto che comunque ci state vicini. Vi mando un bacio“, aveva dichiarato Federico. Nelle ultime ore, però, Nicotera ha condiviso una storia parecchio ambigua.

La storia di Federico allarma i fan

Federico è tornato attivo sui social con una storia parecchio ambigua. Nicotera ha scritto:

“Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto”.

Le parole dell’ex tronista sembrano non lasciare spazio a dubbi. I fan credono che lui e Carola si siano definitivamente lasciati.

Anche se Federico e Carola non hanno ancora ufficializzato la rottura, i fan non hanno alcun dubbio. La storia di Nicotera è chiara: ci ha creduto fino all’ultimo e non si è mai nascosto, ma l’idillio amoroso è durato solo qualche mese.