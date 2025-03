Questa mattina è emersa la notizia che Fedez ha intrapreso azioni legali contro Fabrizio Corona. Nelle ultime ore, il rapper ha ottenuto un ammonimento dal Questore di Milano nei confronti dell’ex re dei paparazzi e ha dichiarato l’intenzione di denunciarlo per stalking. Ecco tutti i dettagli e le restrizioni imposte.

Fedez contro Fabrizio Corona: arriva l’ammonimento ufficiale

Come riportato dal Corriere, Fedez ha ottenuto un ammonimento per Fabrizio Corona dal Questore di Milano. Il rapper ha denunciato una situazione insostenibile: presunti scoop, rivelazioni infondate e un clima di tensione crescente.

A pesare sulla decisione è stato un “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo“. Il riferimento a Falsissimo, il format YouTube di Corona, è evidente: secondo il rapper, si tratterebbe di una macchina del fango costruita su menzogne.

Lo scontro tra Fedez e Corona ha origini nel passato, risalendo al 2023, quando il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni. Dopo due querele per diffamazione, le parti avevano raggiunto un accordo: i Ferragnez ritiravano le denunce e Corona si impegnava per dieci anni a non fare dichiarazioni offensive o rivelazioni sulla loro vita privata. Inizialmente rispettato, l’accordo sembrava aver ristabilito un rapporto tra i due, ma oggi emerge l’ipotesi di una denuncia per stalking.

Fedez contro Fabrizio Corona, lo fa ammonire: tutti i divieti imposti

Gli avvocati di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, hanno definito le azioni di Corona come stalking, causandogli un costante stato di paura. Il rapper accusa Corona di aver divulgato contenuti privati, distorcendo il loro significato per scopi personali, rendendo insostenibile la situazione e temendo nuovi attacchi alla sua reputazione.

Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso un ammonimento che ordina a Fabrizio Corona di interrompere immediatamente le sue azioni diffamatorie e persecutorie. Tuttavia, Fedez sembra deciso a fare un ulteriore passo, avviando una denuncia formale per stalking. Se condannato, Corona rischia una pena fino a sei anni e mezzo di prigione. Il caso è ancora aperto e potrebbero esserci nuovi sviluppi legali nelle prossime settimane.