Fedez contro l'hater che ha insultato suo figlio: "Non te la cavi con una letterina di scuse"

Fedez si è scagliato contro l’haters che ha scritto messaggi offensivi e minacce contro suo figlio Leone e contro cui, nei giorni scorsi, ha fatto sapere di aver sporto denuncia.

Fedez contro l’haters di suo figlio

Attraverso i social Fedez è tornato a scagliarsi contro l’hater di suo figlio Leone e ha fatto sapere che avrebbe ricevuto una sua lettera di scuse dopo che, nei giorni scorsi, si era recato a sporgere denuncia. “Vi dico solo che è già venuto all’ovile con l’avvocato per chiedere scusa”, ha dichiarato il rapper, e ancora: “Ma non ce la caviamo con una letterina di scuse, ci devi mettere la faccia e se non ce la vuoi mettere te la faccio mettere uguale”. Sui social in tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà la vicenda, e c’è chi ha espresso la sua solidarietà a Fedez per quanto accaduto. Il rapper nel frattempo ha specificato di voler arrivare fino alla fine di questa vicenda, e ha dichiarato:

“Sono perfettamente cosciente che c’è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo perché onestamente non mi frega un ca**o. Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema. Un problema bello grande, però ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi vi posterò nome e cognome di questa persona e tutti gli altri che hanno risposto che farebbero lo stesso.”