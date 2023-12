Fedez denuncia l'hater del figlio Leone: è polemica sui social

Attraverso i social, Fedez ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro un utente che aveva scritto un messaggio di minacce verso suo figlio Leone e, a seguire, lui stesso è stato bersagliato dai commenti.

Fedez: la denuncia contro l’hater del figlio

Nei giorni scorsi Fedez ha fatto sapere che avrebbe sporto denuncia contro un hater che aveva scritto un commento contro suo figlio Leone e a seguire si è mostrato mentre manteneva la promessa data. Sui social però in tanti lo hanno attaccato, e c’è chi ha scritto: “Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà: la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor (vedi caso Orlandi) tanto nessuno li tocca”.

Il messaggio in questione fa riferimento a un episodio accaduto a Muschio Selvaggio, dove il rapper aveva ironizzato sulla ragazza scomparsa Emanuela Orlandi, salvo poi scusarsi. Sui social c’è anche chi ha preso di mira il rapper per aver inutilmente esposto suo figlio Leone (così come sua sorella vittoria) rendendolo un personaggio pubblico contro la sua volontà e prima che fosse pienamente in grado di comprenderlo. Alla questione seguiranno altri sviluppi?