Dopo 9 giorni di ricovero all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, Fedez è stato dimesso. Il rapper è stato sottoposto a due interventi d’urgenza, ma finalmente arrivano buone notizie.

Fedez dimesso: il rapper è tornato a casa

Sono stati giorni complicati per Fedez che, dopo un malore, è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Due ulcere gli hanno causato un’emorragia interna e dopo l’intervento ha avuto bisogno di due trasfusioni. A distanza di un paio di giorni, il rapper è finito nuovamente sotto i ferri a causa di un sanguinamento interno. Anche in questo caso, è stata necessaria una trasfusione. Finalmente, però, arrivano buone notizie: le dimissioni sono avvenute.

Fedez è in via di guarigione

Confermate dunque le indiscrezioni di questa mattina, in base alle quali Fedez sarebbe stato dimesso dall’ospedale proprio durante la giornata di oggi, venerdì 6 ottobre. In generale, dimissioni a parte, sembra che le condizioni del noto rapper e giudice di X Factor siano nettamente migliorate. Il rapper è infatti in via di guarigione e i fan non possono che esserne contenti.

Ad attenderlo a casa, a braccia aperte, tutta la sua famiglia. Chiara Ferragni in primis, apparsa evidentemente provata nel corso degli ultimi, angoscianti giorni.