Come sta Fedez: quali sono le ultime notizie sulle condizioni di salute del marito di Chiara Ferragni? Il rapper, dopo il secondo sanguinamento di domenica, è ancora ricoverato in ospedale.

Ultime notizie su Fedez, come sta il marito di Chiara Ferragni?

Fedez è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna dalla giornata di giovedì 28 settembre. Dopo un ulteriore sanguinamento che ha richiesto un nuovo intervento da parte dei medici domenica 1° ottobre, le condizioni del rapper sarebbero attualmente stabili e sotto controllo. È quanto rivelato dall’agenzia di stampa Adnkronos Salute.

L’indiscrezione di Adnkronos Salute è stata confermata anche dall’ANSA che ha riferito che il cantante sarebbe in fase di recupero. I livelli di emoglobina, infatti, pare stiano migliorando anche se la situazione resta critica.

L’artista, sin dal suo ricovero, è sottoposto a una costante attività di monitoraggio seguita dal team del reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologia diretto da Marco Antonio Zappa. Dato il quadro estremamente delicato, si suppone che Fedez rimarrà in ospedale almeno fino alla prossima settimana.

L’ad della Rai su Fedez e l’esclusione del rapper da Belve

“Io auguro a Fedez anche una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero”. Sono le parole pronunciate dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L’ad di Viale Mazzini è stato intervistato in merito alle polemiche che si sono scatenate a seguito dell’esclusione del marito di Chiara Ferragni dalla rosa di ospiti di Belve, il format in onda su Rai 2 condotto dalla giornalista Francesca Fagnani.

In merito all’esclusione, Sergio ha spiegato che la decisione non riguarda il costo richiesto dall’artista per la sua partecipazione. “Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita”, ha detto. “La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l’ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno”, ha concluso.