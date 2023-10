Nelle ultime ore, Fedez è stato sottoposto ad un secondo intervento d’urgenza. Il padre Franco Lucia ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del figlio, sottolineando che in questo momento devono essere tutti forti.

Fedez: il padre Franco rompe il silenzio

Dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza di giovedì scorso, Fedez è stato sottoposto ad un secondo intervento. Federico Lucia era finito in sala operatoria a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Ha perso molto sangue e sono state necessarie due trasfusioni. Tutto sembrava andare per il meglio, ma nelle ultime ore la situazione è nuovamente peggiorata. Fedez ha avuto un nuovo episodio di sanguinamento ed è stato sottoposto ad una sutura d’urgenza. Come sta il rapper? A rompere il silenzio è stato il padre Franco.

Le dichiarazioni di Franco Lucia

La Stampa ha intercettato il padre di Fedez fuori dall’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il signor Lucia non si è intrattenuto molto, ma ha dichiarato:

“Sta un po’ meglio. Noi dobbiamo essere forti per lui”.

Franco era con la moglie, ma la donna non si è fermata a parlare con i giornalisti.

Ci sono notizie sulle dimissioni di Fedez?

Al momento, non sono previsti bollettini medici dall’Ospedale Fatebenefratelli, dove Fedez è ricoverato nel reparto solventi. Anche sul versante delle dimissioni non si hanno news. Molto probabilmente, visto il secondo intervento delle ultime ore, Federico resterà in nosocomio per almeno 2 settimane.