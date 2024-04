Fedez dona ai figli un muro di Lego: non sfugge la frecciata alla ex Chiara Ferragni

Fedez dona ai figli un muro di Lego: non sfugge la frecciata alla ex Chiara F...

Fedez ha condiviso il regalo attraverso un video pubblicato sui social. Immediate le reazioni sui social e il riferimento alla ex Chiara Ferragni.

Si stanno svolgendo nel migliore dei modi le vacanze che il rapper Fedez sta trascorrendo insieme ai suoi due figli Leone e Vittoria. L’artista che si trova in queste ore a Miami sta trascorrendo dei momenti di serenità che sono stati condivisi attraverso dei brevi video e delle immagini sui social. Eppure, questo non gli ha impedito di pensare alla casa nuova nella quale andrà a vivere a Milano e che accoglierà naturalmente anche i due piccoli.

Fedez fa un regalo molto particolare ai figli: frecciata a Chiara Ferragni?

Il rapper ha voluto regalare ai due figli Leone e Vittoria un muro di Lego, ma dietro a questo dono c’è molto altro come ha spiegato lo stesso Fedez: “Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che “la nuova casa del papà” sia più “la nostra nuova casa”, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente”. All’interno di questo muro sono stati inseriti i personaggi dei film e dei cartoni preferiti dei due bimbi: Avengers per Leone e Frozen per la piccola Vittoria.

Le reazioni sui social

Sono stati in molti ad osservare attraverso un commento sui social come ci possa essere stato dietro anche un riferimento alla ex Chiara Ferragni come un utente che ha scritto: “Io immagino Chiara leggere queste cose con la morte nel cuore, come se fino ad ora lui non avesse vissuto”. C’è infine anche chi ha osservato: “Finalmente Federico sta rinascendo. Nella serie The Ferragnez si è visto palesemente il suo disagio nel dover sempre mettere in piazza tutto e soprattutto portarsi dietro tutto il clan Ferragni”.