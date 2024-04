Fedez, bagno ghiacciato in spiaggia per il rapper: "Spero di ca... addosso"

In questi giorni il rapper Fedez si è trova a Miami, insieme ai due figli Leone e Vittoria. L’artista – come ha condiviso lui stesso sui social – si è preso anche del tempo per curare la propria forma fisica ed è così che si è recato in spiaggia di prima mattina per fare un bagno ghiacciato. Fedez ha spiegato nel video che gli è stato consigliato dal suo stesso personal trainer. Le reazioni al post non si sono fatte attendere e tra questi c’era chi ha chiesto informazioni sulle sorti della cagnetta Paloma.

Fedez, bagno ghiacciato per il rapper a Miami

Per fare questo particolare bagno è stata scavata nella sabbia una buca sulla quale è stato posizionato un telo idrorepellente. La buca è stata poi riempita con acqua e ghiaccio. Ci sono voluti alcuni tentativi prima che Fedez potesse riuscire a sdraiarsi nella vasca ghiacciata. Al termine dell’immersione si è rialzato tutto trionfante e ha persino dato il cinque ad uno dei presenti: “Lo fai tre volte e diventi action man”, ha osservato con tono soddisfatto.

Dov’è Paloma?

Nel frattempo, in molti si sono chiesti nelle scorse ore dove si trovasse Paloma, la cagnetta di Fedez e Chiara Ferragni. La risposta è arrivata dal cognato di Fedez, Riccardo Nicoletti che ha mostrato Paloma in un video condiviso su Tik Tok: “Un cane non se ne fa niente di una macchina costosa, case grandi o vestiti firmati, un bastone marcio è sufficiente. A un cane non importa se tu sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo”, ha dichiarato a tale proposito.