Chiara Ferragni e Fedez fanno pace? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che la voce dell’imprenditrice ha fatto capolino nelle Instagram Stories del rapper.

Chiara Ferragni e Fedez fanno pace? La voce del mistero

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere destinato a finire, eppure nelle ultime ore i fan sono tornati a sperare. Il rapper, in vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria, ha condiviso una Instagram Stories in cui si avverte la voce dell’imprenditrice. La domanda sorge spontanea: possibile che stiano pensando di fare pace?

La Storia condivisa da Fedez

Nella Instagram Stories condivisa da Fedez, si sente chiaramente la voce della Ferragni. Com’è possibile? Si tratta di uno spiraglio di pace? La realtà è molto diversa: semplicemente, Federico è in vacanza con i figli ed è normale che Leone e Vittoria siano in contatto con la madre.

Chiara Ferragni e Fedez: nuova vita da genitori separati

Fedez ha semplicemente ripreso Leone, ovviamente di spalle, mentre stava al telefono in vivavoce con Chiara. I Ferragnez, almeno per il momento, non torneranno insieme. Il rapper, indìfatti, ha preso casa da poco ed è qui che darà il via alla sua nuova vita da genitore separato.