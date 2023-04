Fedez e Chiara Ferragnez scacciano le voci di crisi con un viaggioa a Dubai

Crisi conclamata? Macché! Chiara Ferragni e Fedez sembrano proprio essere più uniti che mai. I due coniugi, la coppia più chiacchierata dello showbitz italiano in assoluto, hanno deciso di passare qualche giorno di relax lontani dagli impegni di lavoro e dal caos di Milano in un’altra grande metropoli come Dubai.

Il viaggio che scaccia le voci di crisi di coppia

Sono state settimane molto complicate per Fedez e Chiara Ferragni, costantemente al centro dei gossip dei pettegoli (come Fabrizio Corona) che li vorrebbero ormai pronti al divorzio.

In tempi non sospetti a mettere insieme i pezzi ci ha provato la rivista Oggi, che ha parlato senza troppi giri di parole di una “pace armata e a distanza” dopo il Festival di Sanremo 2023.

Eppure i due sembrano essere, almeno sulla carta, uniti più che mai. Ieri sera la coppia è partita alla volta di Dubai per un viaggio offerto da Bulgari Hotels in compagnia dei loro due adorabili pargoli, i piccoli Vittoria e Leone. Qui sotto un’immagine di marito e moglie in partenza dall’aeroporto.

Il quadro di una famiglia felice

Perlomeno stando alle foto e ai video condivisi su Instagram, nella coppia sembra essere tornato il sereno. Fedez in particolare, che ha vissuto momenti molto difficili a causa di una serie di effetti collaterali legati a degli psicofarmaci, è apparso felice, sereno e sorridente come non mai.

Basteranno queste immagini social a scacciare una volta e per tutte i nuvoloni neri che stavano minacciando i Ferragnez?