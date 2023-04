Fedez e Chiara Ferragni sono ancora in crisi? gli indizi social

Nuove indiscrezioni parlano di una crisi non ancora del tutto risolta tra Fedez e Chiara Ferragni. Secondo ‘VanityFair‘, infatti, alcuni indizi social farebbero sospettare che i due non stiano passando un bel momento.

Fedez e Chiara Ferragni, che succede? La ricostruzione della crisi

Tra la coppia di influencer più amati d’Italia sembrava andare tutto bene, fino almeno al termine di Sanremo. Chiara Ferragni aveva avuto un ruolo molto importante al festival, ma la co-conduttrice era stata in parte oscurata dal marito, sempre presente tra il pubblico e protagonista del siparietto con Rosa Chemical che aveva fatto parlare per giorni. Dopo la kermesse musicale, Fedez era scomparso dai social per diversi giorni, mostrandosi qualche tempo dopo in un video in cui era irriconoscibile. Voce tremolante e leggera balbuzie. Tante voci si rincorrevano: tra lui e Chiara era successo qualcosa? Il cantante aveva smentito, ma queste voci non si sono mai sopite del tutto.

Ferragnez sempre più distanti? I possibili indizi

‘VanityFair‘ ha fatto un’analisi delle ultime settimane dei Ferragnez, concentrandosi in particolare su alcuni indizi social che farebbero pensare ad una nuova crisi, o alla prosecuzione di quella vecchia. Chiara, come raccontato da lei stessa su Instagram, è partita prima per il Marocco e poi per il Sudafrica, ma Fedez non era con lei. Insieme all’imprenditrice digitale, infatti, hanno viaggiato soltanto alcuni componenti del suo team di lavoro. Il rapper non è presente ormai da tempo sui canali social della moglie che, anche dopo essere tornata dall’Africa, è rimasta come di consueto molto attiva con le condivisioni. Foto con la madre, foto con i due figli, ma Fedez non c’è mai. Che sia davvero tornata la crisi?