Amadeus vuole Chiara Ferragni anche per Sanremo 2024: "Per tutta la kermesse"

Dopo la fortunata edizione del 2023, Amadeus vorrebbe Chiara Ferragni anche al Festival di Sanremo 2024. E’ per questo che negli ultimi giorni il conduttore ha incontrato a cena l’imprenditrice.

Secondo la rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi, Amadeus vuole Chiara Ferragni anche per il Festival di Sanremo 2024. Nonostante le polemiche dell’ultima edizione della kermesse musicale, il conduttore e direttore artistico vorrebbe che la moglie di Fedez lo affiancasse ancora. Questa volta, però, non per due sole serate, ma per tutta la durata della manifestazione canora.

Amadeus e Ferragni a Sanremo 2024: l’indiscrezione

Sul settimanale Chi, si legge:

“Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo”.

Ferragni lusingata da Amadeus, ma Sanremo 2024 è un no

Chiara Ferragni accetterà Sanremo 2024? Per ora sembra che l’imprenditrice sia “più propensa al no“. Secondo l’indiscrezione, la moglie di Fedez non intende replicare l’esperienza al Festival, ma non è escluso che possa cambiare idea.