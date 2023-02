Amadeus e il figlio José scatenati in auto: il video del loro karaoke

Il conduttore e il figlio girano un video in viaggio mentre cantano un pezzo dei Black Eyed Peas

Da quando Amadeus è ufficialmente sbarcato su Instagram con un profilo tutto suo dopo il Festival di Sanremo 2023 è più attivo che mai.

Il noto conduttore ha condiviso nelle scorse ore un divertente video dove lo vediamo in compagnia del figlio José, impegnato a cantare uno dei pezzi del momento,

Amadeus canta con il figlio José in auto

Nella clip social di Amadeus, della durata di pochi secondi, il celebre conduttore è al volante, diretto verso una destinazione sconosciuta. Al suo fianco, al posto del passeggero, c’è il giovane figlio José, il figlio che il presentatore ha avuto dalla soubrette Giovanna Civitillo.

I due, felici e sorridenti, intonano scatenati il ritornello trascinante di Simply The Best, canzone del gruppo Black Eyed Peas in collaborazione con Anitta e El Alfa.

La band statunitense, com’è noto, è stata proprio di recente ospite del Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus: sul palco dell’Ariston, il gruppo ha proposto un mash-up di tutti i suoi più grandi successi,

Amadeus: numeri da record su Instagram

Fin da quando ha creato il profilo, durante Sanremo 2023, Amadeus è diventato una vera e propria star dei social. In men che non si dica, il conduttore ha superato il milione di folllower sulla piattaforma ed è probabole che sfondi la soglia dei due milioni nel giro dei prossimi giorni.