Giovanna Civitillo, la dedica ad Anna Dan: "Un piacere condividere quest'avventura con te"

Continuano i ringraziamenti dopo il grande successo del Festival di Sanremo 2023.

A quelli dei protagonisti sul palco, si è aggiunto il messaggio di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che, insieme al figlio Josè, è stata in prima fila per tutte le serate ad applaudire il direttore artistico.

Giovanna Civitillo ad Anna Dan: “Un vero piacere condividere quest’avventura con te”

Più precisamente, Giovanna Civitillo ha voluto ringraziare Anna Dan, moglie dell’amatissimo co-conduttore dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, Gianni Morandi.

“Un vero piacere condividere quest’avventura con te, Anna”, ha scritto Civitillo sotto alcune immagini che le ritraggono insieme.

Chi è Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo, classe 1977, ha iniziato a lavorare in televisione come ballerina nel 1996 in diverse trasmissioni Rai e Mediaset. Dal 2002 al 2006 ha affiancato il futuro marito Amadeus a L’eredità, in onda su Rai 1, come ballerina e valletta.

Dopo aver seguito Amadeus a Mediaset nel 2006, è tornata in Rai nel 2018 come ospite fissa di Detto fatto.

Nel 2020, è stata l’inviata a Sanremo di La vita in diretta. Nel 2021, ha condotto il Primafestival.

Civitillo e Amadeus hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009. La coppia si è sposata con rito civile nello stesso anno. Dieci anni dopo, si è unita anche in matrimonio religioso.

Chi è Anna Dan

Anna Dan, classe 1957, era la dirigente di una società informatica. Lei e Gianni Morandi si sono conosciuti nel 1994 durante una partita di calcio a Bologna: Morandi giocava, mentre Dan era in tribuna.

La coppia si è sposata nel 2004 a Monghidoro, paese natale del cantante nella città metropolitana di Bologna. “Ti risposerei altre cento volte”, la dedica di Morandi alla moglie su Facebook.

Dan e Morandi hanno un figlio, Pietro, nato nel 1997. Dan è nota anche per essere la social media manager del marito, seguitissimo su Instagram.

