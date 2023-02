I Soliti Ignoti, perché Sethu si è esibito durante la diretta?

Nella puntata de "I Soliti Ignoti" che è andata in onda lunedì 13 febbraio c'è anche Sethu, Scopriamo qual è il motivo.

Conclusa la lunga settimana sanremese, per Amadeus è arrivato il momento di tornare a condurre il suo tradizionale programma, “I Soliti Ignoti”.

Tra gli ospiti è stato invitato anche l’ultimo classificato della kermesse “Sethu”. Scopriamo qual è il motivo.

I Soliti Ignoti, perché Sethu si è esibito in diretta

Sethu ha preso parte alla puntata “sanremese” de “I Soliti Ignoti” per una precisa. Quest’ultimo è stato invitato personalmente da Amadeus durante la serata finale del festival in quanto ultimo classificato. L’invito è stato fatto in modo speculare anche al vincitore della 73esima edizione di Sanremo Marco Mengoni.