Sanremo 2023, Sethu festeggia l'ultimo posto in classifica: cresce l'attesa per il Fantasanremo

È il giovanissimo Sethu ad occupare l’ultimo posto della classifica finale del Festival di Sanremo 2023.

Il cantante si è classificato 28esimo e ha festeggiato sui social il risultato ottenuto insieme al fratello.

Sanremo 2023, Sethu si classifica 28esimo e festeggia: il video pubblicato su Instagram

Sethu si è aggiudicato l’ultimo posto della classifica finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il giovanissimo cantante ha partecipato alla kermesse musicale insieme al fratello gemello Jiz con il brano “Cause perse”.

Sul suo profilo Instagram, Sethu ha condiviso la gioia dell’essersi classificato ultimo e rivolgendosi prima al fratello e poi ai suoi followers ha dichiarato:

“Abbiamo vinto brò, sì! Forza ragazzi, sempre”.

Sanremo 2023, Sethu e le parole su Tananai: “Gli chiederò consigli su come affrontare l’ultimo posto”

In un’intervista rilasciata a Radio Italia, nella giornata di sabato 11 febbraio 2023, Sethu aveva parlato dell’ipotesi di arrivare ultimo in classifica e a tal proposito aveva tirato in causa Tananai, che nel Sanremo del 2022 si è classificato 25esimo, ecco cosa aveva dichiarato a riguardo:

“Non abbiamo ancora avuto modo di incontrarci, però gli chiederò un briefing su come affrontare l’ultimo posto, visto che lui ci è passato prima”.

A queste parole aveva aggiunto:

“Lui l’ha presa nel modo giusto e anch’io penso di affrontarla in modo naturale e con un po’ di autoironia, che serve sempre”.

Il giovane artista ha mantenuto dunque la sua promessa e presto potremo rivederlo in tv come ospite di Amadeus a “I Soliti Ignoti”.

Sanremo 2023, Sethu è destinato a chiudere il Fantasanremo in bellezza?

Il Fantasanremo ha conquistato tutti i cantanti ed in particolar modo Sethu, che nell’intervista rilasciata a Radio Italia, nella giornata di sabato 11 febbraio 2023, ha spiegato che un eventuale ultimo posto in classifica gli sarebbe servito per fare punti nel fantasy game.

Ecco cos’aveva dichiarato Sethu a tal proposito:

“Vediamo cosa giocarci in finale… Sono capolista da due giorni, quindi vediamo di chiudere in bellezza almeno quello!”.

Per conoscere i risultati finali del Fantasanremo ci tocca aspettare ancora un po’, in quanto gli organizzatori hanno fatto sapere attraverso delle Instagram Stories che i risultati saranno pubblicati (salvo imprevisti) alle ore 21.00 di domenica 12 febbraio 2023, solo allora scopriremo se Sethu è riuscito a conquistare il primo nel gioco.