Il FantaSanremo sta ottenendo un successo senza precedenti, con un record incredibile di iscrizioni.

Si tratta di un gioco online inventato da un gruppo di amici marchigiani, legato al Festival della canzone italiana.

FantaSanremo da record: verso 2,5 milioni di squadre

Record di iscrizioni al FantaSanremo, il gioco online inventato da un gruppo di amici marchigiani, legato al Festival della canzone italiana. Si parla di 2,50 milioni di squadre. “Entro lunedì sera, 6 febbraio, puntiamo ai 2 milioni e 500 mila squadre e chissà che non toccheremo la vetta dei 3 milioni” ha dichiarato Giacomo Piccinini, 31 anni, di Amandola, in provincia di Fermo, uno degli ideatori di questo gioco, all’Ansa.

“Tutto ebbe inizio nel 2020 all’interno del bar Papalina de La Corva di Porto San’Elpidio. In quell’edizione offline partecipammo in 47 e il gioco che avevamo inventato ci aveva appassionato tanto” ha ricordato Piccinini. In quell’occasione i premi in palio erano stati un prosciutto al vincitore e un salame per l’ultimo classificato. “Continuiamo a premiare sempre il primo e l’ultimo, ma adesso in palio c’è solo la ‘gloria eterna’ e quindi niente premi” ha sottolineato l’ideatore.

FantaSanremo: boom di iscritti

La fortuna del FantaSanremo è arrivata con il Covid. “Noi ideatori siamo tutti musicisti o tecnici dello spettacolo e la pandemia aveva bloccato tutte le nostre attività ed è così che pensammo di mettere online il gioco, raccogliendo nel 2021 ben 47 mila iscrizioni. Forti di questo risultato ci abbiamo iniziato a credere davvero e ci siamo strutturati sotto ogni profilo fino ad arrivare all’edizione 2022 con 500 mila iscrizioni” ha raccontato Piccinini.

Quest’anno hanno ottenuto un boom di iscrizioni. “Difficile dire a quante squadre arriveremo, il traguardo che ci prefiggiamo, arrivati a questo punto, sono i 2 milioni e 500 mila squadre” ha sottolineato l’ideatore, che ha anche parlato di un cambiamento nel regolamento. “Quest’anno cambia l’assegnazione dei bonus e dei malus ad esempio e le classifiche principali saranno quella degli artisti, degli allenatori e della superlega che prende spunto dalla Superlega di cui si parla nel mondo del calcio” ha spiegato.

“Senza dubbio il Festival di Sanremo di oggi è un grande evento rinnovato nella formula e quindi molto ambito, questo lo si deve esclusivamente ad Amadeus. Ma tra 15-20 anni, quando ‘Ama’ si sarà stancato, noi ci proponiamo per la conduzione” ha concluso Piccinini.