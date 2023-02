Sanremo 2023, come sono andati i controlli fuori dall'Ariston

Come sono stati organizzati i controlli fuori dal teatro dell'Ariston in occasione del festival di Sanremo 2023?

Il festival di Sanremo 2023 è appena terminato ed è tempo di tirare le somme.

Se dal punto di vista dello share televisivo e dell’apprezzamento del pubblico, ancora una volta Amadeus ha fatto centro, le criticità sono state davvero poche.

Sanremo 2023, com’erano organizzati i controlli del festival

Per permettere la realizzazione di cinque serate come quelle di Sanremo, con il teatro dell’Ariston sempre sold out in occasione della 73esima edizione della kermesse più rappresentativa della musica italiana, si è reso necessario intensificare i controlli degli addetti alla sicurezza.

Secondo quanto raccontato questura di Imperia, per svolgere questi compiti sono state impiegate circa 300 unità. Tra di loro, c’erano reparti di polizia scientifica, artificieri, cinofili, reparti prevenzione crimine e unità operative di primo intervento antiterrorismo.

Quanti controlli ci sono stati?

Dal bilancio fornito dalla questura, si è scoperto che per le cinque serate di Sanremo sono stati effettuati più di 100 mila controlli, compresi anche quelli sui treni. La polizia postale con il Centro operativo sicurezza cibernetica ha lavorato sulla protezione sistemi informatici che avrebbero potuto creare delle criticità alla manifestazione.