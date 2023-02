Sanremo, Fedez torna sui social: l'ironia degli utenti del web

Fedez, dove ci eravamo lasciati? L’ultima apparizione del rapper è stata quella controversa dell’ultima serata di Sanremo, quando Rosa Chemical ha improvvisato un twerk sulle sue gambe per poi rifilargli un bacio in bocca.

Sua moglie Chiara Ferragni, ripresa da un cellulare durante uno stacco pubblicitario, è sembrata sgridare il marito che poi è sparito nel nulla.

Fedez torna sui social dopo la scena con Rosa Chemical alla finale di Sanremo

Per due giorni gli utenti del web si sono scatenati con le più fantasiose teorie: “Fedez è scomparso perché la Ferragni l’ha messo in punizione” – scrive qualcuno. A tanti utenti è sembrato evidente che l’imprenditrice digitale non abbia apprezzato il siparietto tra il marito e Rosa Chemical in diretta nazionale.

Ma non c’è da preoccuparsi, Fedez è tornato e sta bene. Nel pomeriggio di oggi ha pubblicato un post su Instagram che ha scatenato nuove ironie.

Il messaggio di Fedez

Il cantante, infatti, ha pubblicato un nuovo post su Instagram riassuntivo delle serate di Sanremo in cui si complimenta con tutti i cantanti in gara. A questo post, poi, ne ha aggiunto un altro, questa volta su Twitter in cui commenta l’operato della moglie come co-conduttrice “Sono fiero di te.

Ti amo“. I “segnali di vita” non sono passati inosservati ai tanti followers del cantante milanese, solitamente molto attivo sui social e stranamente silente nelle ultime 48 ore. Tante persone hanno ironizzato: “Allora sei vivo“, “Oh ciao. Sei tornato. Ma tutto bene a casa?“, “Ma è ancora sposato?“