Fedez e Ferragni pensano al terzo figlio? "Se non avessimo la diretta di X Factor..."

Fedez e Chiara Ferragni si sono abbandonati ad un siparietto ironico prima della diretta a X Factor.

Fedez e Chiara Ferragni pensano al terzo figlio?

Fedez non ha fatto segreto di desiderare un giorno un terzo figlio e, prima dell’ultima diretta a x Factor, si è abbandonato ad un siparietto ironico con sua moglie Chiara Ferragni, con cui sembra aver ritrovato la felicità. “Mamma mia… Solo perché dobbiamo andare in diretta, se no qua ci scappava…”, ha detto il rapper abbracciando la moglie e lasciando intendere di essere completamente conquistato dalla sua bellezza.

I due sembrano aver superato un periodo piuttosto complicato a causa dei problemi di salute del rapper, e lui stesso ha ammesso che sua moglie non avrebbe mai spesso di stargli accanto. Fedez in passato non ha fatto segreto di voler allargare ulteriormente la sua famiglia, e ha confessato: “Come mi vedo tra 10 anni? Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità”. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata accanto alla moglie e si chiedono se presto i due allargheranno avranno davvero un altro figlio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.