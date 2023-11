Fedez insultato da un hater: la sua replica durissima

Attraverso i social Fedez ha voluto personalmente replicare contro un hater che lo ha preso di mira.

Fedez: la replica a un hater

Ai Magazzini Generali di Milano il 7 novembre si terrà un concerto dei Green Day e ad esso potranno partecipare solamente 1000 persone. Come se non bastasse il concerto è stato annunciato appena una settimana fa, e pertanto in molti tra i fan della band non hanno potuto acquistare i biglietti. L’evento è stato un pretesto per un fan di insultare Fedez, e infatti sui social ha scritto: “Se domani vedete Fedez dai Green Day sparategli a vista da parte mia a sto ricco bas**rdo”. Il rapper, com’è noto, è un grande fan della band, e in queste ore lui stesso ha replicato affermando: “Avevo altro da fare ma ora mi sembra giusto andarci solo per farti rodere il cu*o. Un bacino dal ricco ba**ardo”.

Sui social in tanti hanno preso le difese del rapper e si sono scagliati contro l’hater in questione. Fedez è da poco tornato a X Factor dopo che, il mese scorso, ha subito alcuni delicati interventi per via di alcune emorragie interne. Oggi sembra che il rapper si sia finalmente ripreso, e in tanti sperano di saperne di più sulle sue condizioni.

