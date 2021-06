Fedez, la denuncia della Drag Queen: “Sul set di Mille giorni da incubo”

Una delle Drag Queen presenti sul set di Mille ha scritto una lettera aperta a Fedez denunciando le condizioni in cui si è trovata sul set.

Una delle Drag Queen presenti sul set di Mille – il nuovo singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti – ha scritto una lettera aperta al rapper denunciando “le giornate da incubo” vissute sul set.

Fedez: la lettera della Drag Queen

La Drag Queen Paola Penelope, presente insieme ad una collega sul set del videoclip di Mille, nuovo tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, ha denunciato alcune situazioni spiacevoli in cui si sarebbe trovata durante le riprese e ha chiesto al rapper di scegliere meglio i suoi collaboratori. Dopo un entusiasmo iniziale dovuto all’ingaggio per il videoclip Paola Penelope ha infatti fatto sapere che sul set le cose sarebbero velocemente degenerate:

“Caro Fedez, come sai sono stata ingaggiata per girare il tuo video clip “Mille”.

Credo tu debba sapere cosa è accaduto durante la tua assenza, così da decidere con chi lavorare in futuro. (…)Devo dirlo fuori dai denti: sono stati due giorni di lavoro da incubo! (…) Indovina? Nonostante tutto, riviviamo nuovamente la situazione del primo giorno: in mezzo a 40 persone, dal centro passiamo ai lati. Ecco il valore aggiunto: il valore del nulla, e probabilmente fare i fighi per aver messo due drag queen in “controluce” in un video che in estate vedranno 60/90 milioni di persone”, ha dichiarato Paola Penelope, che ha anche affermato di esser stata definita “trans” da uno dei membri dello staff.

Il rapper risponderà alla sua lettera aperta?

Fedez e Mille

La collaborazione tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti per il nuovo tormentone dell’estate è “sbocciata” a Sanremo 2021, a cui tutti e tre gli artisti hanno preso parte. Il brano a poche ore dalla sua uscita è diventato già un tormentone, e in tanti tra i fan sui social hanno lodato la collaborazione tra i tre artisti. Sui social in tanti anche tra i colleghi dei tre artisti hanno manifestato il loro entusiasmo per l’uscita del brano, che promette già di essere uno dei tormentoni più ascoltati dell’estate 2021.

Fedez: i diritti LGBT

Le Drag Queen presenti sul set di Mille hanno lodato l’atteggiamento inclusivo del rapper marito di Chiara Ferragni. Da mesi Fedez si batte per la comunità LGBTQ e più volte si è espresso a favore del DDL Zan.