Fedez: "Natale a casa? Ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo 5mila chalet prenotati"

Fedez ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato come si svolgeranno le sue festività Natalizie in compagnia della famiglia.

Fedez: le feste di Natale

Oggi Fedez sembra aver finalmente ritrovato la serenità dopo un periodo non semplice per quanto riguarda i suoi problemi di salute e, attraverso i social, ha dichiarato ironico: “Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa?”, e ancora:

“Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno”. Quando qualcuno tra i suoi fan ha replicato: “Che fatica essere ricchi”, Fedez ha risposto: “No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa”. Sui social in tanti hanno trovato divertente la risposta del rapper che, in passato, non ha nascosto di essere alquanto pigro rispetto alle continue attività proposte da sua moglie. I due lo scorso marzo hanno vissuto un breve momento di crisi, ma oggi sembrano aver finalmente ritrovato la serenità e in tanti, tra i loro fan, sono curiosi di saperne di più sul loro conto.