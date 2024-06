Fedez ha mostrato in alcuni video su Instagram il primo incontro tra il suo nuovo cane, un Golden Retriever di nome Silvio, e la figlia Vittoria. La scena è tutta da ridere!

L’incontro tra Silvio e Vittoria

Dalle storie Instagram di Fedez si vede che tra il cane e la bambina si è creata subito una grande sintonia. I due giocano insieme fino a quando, emozionato per le attenzioni ricevute, Silvio inizia a saltare sul divano. Vittoria allora pensa bene di rimproverarlo con un: “Silvio, non si fa”. E poco dopo aggiunge: “È un pochino monello”.

Fedez ha trovato molto divertente la scenetta tra i due, tanto che scrive come didascalia del video: “Mia figlia che dice ‘Silvio non si fa’ mi fa spaccare”. E lo si sente ridacchiare in sottofondo.

Il nuovo cane di Fedez

Dopo l’ormai definitiva separazione dalla ex moglie Chiara Ferragni, Fedez si è trasferito in una nuova casa. Dietro di sé ha però dovuto lasciare anche l’amato cane, Paloma. Per questo ragione ha deciso di prendere un nuovo cucciolo, sempre un Golden Retriever come il precedente, che ha chiamato Silvio.