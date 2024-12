Fedez avrebbe una nuova fidanzata: il settimanale Chi avrebbe pubblicato le prime foto del rapper insieme a Matilde Caru. Ma chi è questa giovane ragazza?

Da alcune settimane, il rapper sembra essere stato visto in compagnia di una ragazza misteriosa. Pochi giorni fa, ha condiviso una foto di una cena al ristorante Cracco, in cui si notava chiaramente una mano femminile, ma senza ulteriori dettagli.

Le recenti immagini scattate e rivelate da Chi mostrano il rapper uscire da Casa Cipriani. Dopo aver inviato un’amica a controllare la zona e aver scoperto la presenza di un fotografo, lascia il locale con la ragazza, che si copre il volto con una sciarpa. I due salgono sulla Ferrari e si dirigono verso casa.

“Chi è questa ragazza? Nessuna di quelle indicate nei giorni scorsi. Fedez cambia spesso compagnie femminili e quello che è vero oggi, domani è già passato. Della ragazza che vediamo in queste immagini sappiamo che è molto giovane e non è famosa”, scrive il settimanale.