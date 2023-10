Fedez sostituito da J-Ax a X Factor? Il rapper rompe il silenzio via social

Fedez sarebbe in via di guarigione e nella giornata di oggi potrebbe essere dimesso dall’ospedale in cui si trova ricoverato a Milano. Nel frattempo sui social si è sparsa la voce che potrebbe essere sostituito a X Factor.

Fedez sostituito a X Factor

Fedez riuscirà a tornare operativo a X Factor? Le condizioni di salute del rapper, che nei giorni scorsi è stato ricoverato per alcune emorragie interne, restano attualmente un’incognita. Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere J-Ax, storico amico del rapper a prendere il suo posto in vista della sua effettiva guarigione, ma nelle scorse ore lo stesso leader degli Articolo 31 ha smentito la notizia e ha fatto sapere: “Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a XFactor”, e attraverso le sue stories ha aggiunto: “Rimettiti presto Fede”.

Le condizioni del rapper sarebbero in via di miglioramento e in tanti tra fan, amici e colleghi, gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e solidarietà attraverso i social. Chiara Ferragni gli è rimasta accanto ogni giorno da quando è stato ricoverato e già nella giornata di ieri aveva fatto sapere che le condizioni di salute di suo marito fossero migliorate.