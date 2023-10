Fedez torna in palestra: "Da qualche parte dovrò pur ricominciare"

Fedez non manca mai di aggiornare i fan dei social sui suoi progressi e, dopo lo spavento vissuto alcune settimane fa a causa dei suoi problemi di salute, ha svelato di essere tornato ad allenarsi.

Fedez torna a allenarsi

Alcune settimane fa Fedez è stato ricoverato in ospedale per via di alcune emorragie interne e lui stesso ha svelato via social nelle ultime ore di essere tornato in palestra. “Dopo due mesi di stop, 10 chili persi e un’emorragia interna, oggi, ho ripreso ad allenarmi. Sono tipo allenamenti da 80enne ma da qualche parte bisognerà pure iniziare”. Il rapper sembra aver finalmente ritrovato la serenità dopo un periodo non facile e sui social in tanti, tra i suoi fan, sono in attesa di saperne di più.

Quando Fedez è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, sua moglie Chiara Ferragni è rientrata frettolosamente da Parigi, ed è sempre rimasta al fianco di suo marito. Ora che il peggio sembra esser passato, il rapper e sua moglie sono pronti per traslocare nella loro nuova casa e in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più sul loro conto. I due nelle ultime ore si sono mostrati mentre preparavano gli scatoloni con le loro cose.