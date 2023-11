Ennesimo caso di femminicidio in Italia: il 70enne ha stragolato a morte la moglie prima di provare a togliersi la vita

Mentre l’Italia è ancora sotto shock per quanto accaduto a Giulia Cecchettin, l’ennesimo caso di femminicidio si consuma nel nostro Paese. Questa volta il crimine è avvenuto a Fano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la moglie strangolandola prima di provare a togliersi la vita. Uno dei figli della coppia di pensionati ha scoperto l’accaduto e ha chiamato i soccorsi: per la madre non c’era più nulla da fare, il killer è stato salvato.

Femminicidio Fano, strangola la moglie e prova ad uccidersi: il caso

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì, quando Angelo Sfuggiti si sarebbe avventato sulla moglie malata Rita Talamelli per strangolarla. Il 70enne ha agito nella casa della coppia sita nel quartiere Poderino di Fano, e lì ha ucciso brutalmente la moglie. Dopo l’omicidio, il pensionato ha ingerito volontariamente barbiturici per togliersi la vita. Pochi minuti dopo, però, uno dei figli della coppia si è presentato in casa e ha scoperto cosa era accaduto, chiamando immediatamente i soccorsi.

Femminicidio Fano, strangola la moglie e prova ad uccidersi: i soccorsi

Quando i soccorsi sono giunti nell’appartamento hanno trovato Rita già morta e Angelo agonizzante: l’uomo è stato trasferito in ospedale e salvato. Il 70enne, subito dopo, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. Al momento, non si conosono i motivi che si celano dietro a questo brutale gesto.