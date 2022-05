Femminicidio a Ragusa, donna uccisa a coltellate in strada

La vittima, Brunilda Halla, è stata aggredita nei pressi della sua casa a Vittoria, in provincia di Ragusa. In corso le indagini per ricostruire i fatti.

Una donna è stata accoltellata in strada a Vittoria, in provincia di Ragusa, nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio 2022.

La donna uccisa in provincia di Ragusa si chiamava Brunilda Halla

La vittima si chiamava Brunilda Halla, aveva 37 anni ed era di nazionalità albanese.

Aveva sposato un connazionale ed era madre di due bambini, un maschio e una femmina. Halla faceva lavori saltuari.

Secondo le prime ricostruzioni, è stata aggredita nei pressi della sua abitazione

Secondo le prime ricostruzioni, Brunilda Halla è stata aggredita intorno alle 14 nei pressi della sua abitazione, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello.

I soccorritori del 118 sono accorsi sul luogo dell’aggressione dopo essere stati chiamati da alcuni passanti e la donna, che sembra essere stata trovata nella sua casa di via Firenze, è stata portata d’urgenza all’ospedale, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Halla è deceduta durante il trasporto a causa delle gravi ferite riportate.

Sono in corso le indagini per ricostruire il delitto

I Carabinieri stanno indagando sul delitto per ricostruire i fatti, ancora poco chiari. Sono in corso gli interrogatori delle persone che hanno soccorso la vittima e gli investigatori stanno studiando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Interrogato anche il marito di Halla che, nel momento dell’aggressione, si trovava al lavoro.

